Väljapaneku on koostanud Helle Maaslieb ja Astrid Tuisk ning kujundanud Kadri Hallik. «Minu roll on olnud valida meie kultuuriloolisest arhiivist ja arhiivraamatukogust välja sobivaid pilte,» ütles Merike Kiipus.

Ühel paneelil on Jakob Hurda portreega kümnekroonine ja ühel teisel paneelil Lydia Koidula portreega sajakroonine. Need mõlemad rahatähed on Kiipuse isiklikust sahtlist.