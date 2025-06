Noored tartlannad koos ühe noormehega lendavad Hongkongi koorilaulukonkursile

Kui sageli on praegu tarvis proove teha? «Tavaliselt on meie konkursieelne prooviperiood väga intensiivne,» ütles dirigent. «Kuna praegu on tüdrukutel veel ka koolides viimased pingelised nädalad, on meil proove kord nädalas. Enne konkurssi aga jõuame teha veel intensiivselt proovi koos hääleseadja Sirje Medelliga meie linnalaagris ning anda 9. juulil Tartu Salemi kirikus ka kontserdi. Teadupoolest võrdub üks kontsert vähemalt kolme prooviga.»