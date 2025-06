Arutelu eesmärk on rääkida Tartu droonitulevikust ning selgitada lähemalt, kes ja milliste droonidega võib linnas lennata.

Üks oluline teema on nii-öelda kullerdroonid, mis muudaksid paljude inimeste elu märksa mugavamaks. Ent küsimuse on selles, kuidas saaks neid rakendada nii, et säiliks inimeste turvalisus ja privaatsus.