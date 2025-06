See on väga suur tunnustus, ent tuli kooliperele väga ootamatult, sest me polnud sellisest auhinnast kuulnudki, sõnas Jaan Poska gümnaasiumi direktor Mari Roostik. «Kõik, mida oleme senini teinud, on tulnud noorte enda algatusest, millega meie õpetajad on õhinal kaasa läinud,» rõhutas direktor. «Nüüd uue hooga edasi!»