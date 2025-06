Mäletan tema jalgrattapiltide tulekut. Ka nüüdsel näitusel on neid esitletud – vasakpoolses saalis – ja ma tookord üleüldse ei mõistnud, milleks jalgratas maalikunstis, ega mõista vist ilmselt tänini. Seejärel, käesoleva sajandi alguses, hakkas tal tasapisi tulema kogemus ja tarkus, et võib ka vabamalt figuuri käsitleda ning et on olemas ka koloriit peale pruuni varjundi. Ühesõnaga, tema tööd hakkasid näitustel silma paistma ja särama.