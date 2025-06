Vambola Paavo: katteta lubadustest kannatab rongisõitja

Paljud armastavad rääkida meie rahva rongiusust. Tegelikult on eestlasele rohkem omane buss, pea sajandi on see olnud ühisliikumise viis. Rongidest armastati rohkem rääkida nõukogude ajal, aga ka praegu on rongiliikluse ümber toimuv kuum teema. Olgu selleks Rail Balticu rajamise vaevad ja Tartu ühendus pealinnaga.