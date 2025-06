Igas linnajaos avati betoonist monument

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituudi dramaturg Oliver Issak juhatas Pargi ja Tähe nurgal mänguväljakul veel katte all oleva monumendi avamise tseremooniat. Lehvib Karlova lipp.

Laupäeval avas Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut koostöös Tartu linnamuuseumiga 17 uut monumenti – peaaegu igas linnaosas ühe. Kõrvaltvaates on need kõik ühesugused betoonist silindrid, pealtvaates aga erinevad need metallplaadile kantud teksti ehk monumendi nime poolest.