Vald soovitas koolijuhil ametist lahkuda

Tartu külje all enam kui tuhande õpilasega Ülenurme gümnaasiumis on kiire aeg: lõpuklasside noored tuleb saata iseseisvat elu elama, samal ajal on vaja vastu võtta uued esimeste ja kümnendate klasside õpilased. Ka on tarvis korraldada lõpupeod, eksamid ja aktused.