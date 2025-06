Vana kaubahall kesklinnas muutub peagi tundmatuseni

1980. aastatel ehitatud hoone on ajale jalgu jäänud, mistõttu on viimane aeg sellele uus hingamine anda, ütles Estiko Grupi kinnisvara arendusjuht Sven Saar. «Uus arhitektuurilahendus haakub kenasti kesklinna olemusega,» märkis ta. «Praegu ongi see selles reas veel viimane oma aja jäänuk.»