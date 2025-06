Mida imet!? Puravikud trügisid juba samblast välja

Sel jalutuskäigul õnnestus tal saada kolm seent: kaks haavapuravikku ja tatik. Need läksid kodus kohe pannile. «Olen pigem selline keskmine seenelkäija,» rääkis Alumäe. «Oleme siin Setomaal harjunud, et juba jaanipäeval võib kukeseeni leida, kuid puravikku pole ma nii vara küll kunagi näinud.»

Mustvee kandi üks tuntum seeneentusiast ja kirglik hoidistaja Laidi Zalekešina tunnistas, et see avastus paneb ka tema liigutama. «Just tööl laua ümber arutasime, et tuleb luurele minna,» sõnas ta.