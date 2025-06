Raini Jõks: gümnaasiumiharidus 2.0

Noor inimene ei vaja ainult kohta koolipingis. Ta vajab võimalust kasvada, katsetada, õppida läbi kogemuse ja teha oma valik teadlikult, mitte surve all. Meie uus, nelja-aastane õppevorm annab selleks piisavalt aega. Meie õppijad ei pea valima nüüd ja kohe elu lõpuni kestvat kitsast rada, nad saavad õppida õppima, kogeda elu, luua võrgustikke ja kujundada oma teekonda. Meil on karjäärinõustajad, vaimse tervise tugi, rahvusvahelised praktikad ja õpetajad, kellel on tihe koostöö tööandjatega.

Noore tulevikku ei tohi määratleda valik, mida ta ei saanud teha. Me peame näitama, et tal on alati valik. Kui üks uks sulgub, siinkohal näiteks gümnaasiumiuks, ei tohi me jätta muljet, et midagi on läbi. Meie, haridusjuhid, poliitikakujundajad ja lapsevanemad, saame mõjutada, milliseid väärtussõnumeid me noortele anname.