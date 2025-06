repliik Tehnoloogia heauskne ori

Siiski näitab kogemus: just siis, kui midagi eriti soovid, annab tehnoloogia järele ning kaupa saab vaid see, kel kupüürid taskus. Mina olen loobunud suures osas füüsilise pangakaardi kasutamisest, on ju kõik vajalikud rakendused olemas nutitelefonis. Eriti turvaline ka, töötab vaid minu nägu ette näidates.