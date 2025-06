Viimase paari päevaga on pingelisest seeriast ilmunud hulk meediakajastusi, nende hulgas ka Tartu peatreeneri Aivar Kuusmaaga tehtud intervjuud. «Meie kuld olnuks suur üllatus,» ütles Kuusmaa Postimehele. Kuid ta on öelnud sedagi, et uue hooaja siht on tulla meistriks, millega andis mõista, et jätkab Tartu peatreenerina ka uuel aastal.