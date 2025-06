Vandaalitsemisi on ette tulnud Tõrvandi ja Ülenurme kooli territooriumil, põllumajandusmuuseumis, Tõrvandis Papli tänava mahajäetud majas, mis hiljuti maha põles, ning mujal avalikes ja eraomandis kohtades.

Näiteks Ülenurmes põllumajandusmuuseumi areenil on proovitud põletada puitmaterjali, mis on pärit loomade aedikust, soditud täis prügikast ja sein, samuti lõhutakse seal pidevalt maakivimüüri ning loobitakse kivid igale poole laiali. Lisaks on lõhutud areenil valgusketti ja pikali visatud põletamisjälgedega Bolti elektritõukeratas.