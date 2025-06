Sotsid kinnitasid linnapeakandidaadiks Elo Kiiveti

SDE Tartu piirkonna juht Lemmit Kaplinski ütles, et Tartu piirkonna üldkoosolek kinnitas Elo Kiiveti (pildil) nimekirja esinumbriks mai lõpus. Teiste kandidaatide järjestust veel ei ole, see selgub augustis.

«Jah, Elo sai mandaadi,» ütles Kaplinski. «Meie piirkond tunneb, et Tartu vajab värsket ja julget pilku juhtimisse, Elo kehastab oma professionaalse kogemuse kaudu seda usutavasti kõige paremini. Poliitikas on ta üsna värske nimi.»

Kiivet ise selgitas ametlikus teates, et linnaruumiga seotud küsimuste kõrval on talle tähtsaim kodupoliitikaga seonduv: kuidas oleks oma kodu inimestele kättesaadav, kas kodukulud on jõukohased ja kas lasteaiad-koolid on noortele tartlastele kodu lähedal, ning samuti peab eakatele olema tagatud koduhooldus või hooldekodukoht.