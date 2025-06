Teadustöö on ülikoolihaigla tegevuse lahutamatu osa, selgitas TÜ kliinikumi teadus- ja arendustegevuse juht professor Joel Starkopf. «Tihe seotus ülikooliga võimaldab just ülikoolihaigla töötajatel viia kõige uuemad teadussaavutused patsientide ravisse,» ütles ta. «Nüüd on töötajatel võimalik olla ka ise uute ravimeetodite või muude tervishoius vajalike innovaatiliste lahenduste loojaks.»