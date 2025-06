Kas matemaatika üle mõtisklemist on võimalik nautida? Loomulikult, vastab matemaatik ja luuletaja Jaagup Kirme

Jaagup Kirme ütles, et selle raamatu on kirjutanud ta inimesele, kellele kunagi meeldis matemaatika. Või siis õpilasele, kes upitab ennast kõrgemale kui praegune koolitase. «Ülesandeid raamatu kaante vahelt siiski ei leia,» ütles Jaagup Kirme. «Ei tasu ka ootama jääda kuuppolünoomi lahendamise võrrandit või neljamõõtmeliste objektide kirjeldusi või rakendusi. Teos pole mõeldud selleks, et õppida lahendama mõnda probleemi, vaid selleks, et matemaatikat ning sellest mõtisklemist nautida.»