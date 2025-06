Tartu ülikool otsib endiselt lahendust hoonete tähistamiseks

Ideekonkursi eesmärk on kujundada ühtne ja visuaalselt selge tähistussüsteem, mis suurendaks Tartu ülikooli hoonete nähtavust avalikus ruumis. Tähised ja viidad peaksid aitama paremini orienteeruda nii üliõpilastel, linnakodanikel kui ka linna külastavatel turistidel. Võidutöö alusel tellib ülikool tähistuse põhiprojekti.

«Tähistussüsteem pole pelgalt praktiline abivahend, vaid ka ülikooli visiitkaart Tartus ja kõikjal mujal Eestis. Ülikooli ehitised on väga eriilmelised: nende hulgas on täiesti värskeid õppe- ja teadushooneid, aga ka pika ajalooga muinsuskaitsealuseid maju ning hulganisti praktika- ja välibaase üle Eesti. Meie eesmärk on nad kõik maitsekalt ühe äratuntava tähistusviisi abil hästi leitavaks muuta,» selgitas konkursi žürii esimees, Tartu ülikooli kantsler Kstina Noormets.