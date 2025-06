Teatris sirgunud laulukirjutaja Liisa Tetsmann lõi fantaasiamaailma, mida tutvustab peagi tartlastele

Soe ja teretulnud tunne! On väga põnev kellegi teise loomingu asemel enda oma esitada. Renate Keerdi käe all tõime rohkem kui kümne aasta jooksul Uue Teatri lavale viis lavastust. Elasime siin trupiga kuude kaupa, mõnikord pikkade proovipäevade ajal suisa teatrimajas endas. See oli väga ilus loominguline periood mu elus. Võiks öelda, et see oli kõige lähedasem tunne lendamisele.