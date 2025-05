Mait Klaassen: koalitsioonilepe, millest leiab meelepärast igaühele

Kauaoodatud koalitsioonilepe Reformierakonna ja Eesti 200 vahel on valmis ning kõigile tutvumiseks kättesaadav. On igati loomulik, et igaüks otsib sealt üles eelkõige tema valdkonda puudutavad punktid ning püüab leida sealt meelepäraseid tuleviku lubadusi. Opositsioonile on see aga dokument, mida nad peavadki kindlasti kritiseerima ja samas ütlema, et nemad oleksid teinud hoopis teisiti ja paremini.