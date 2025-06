Vahur Kollom: kohaliku omavalitsuse laenuralli jätkub

Hea meel on tõdeda, et kohaliku omavalitsuse tulubaasi ja finantsautonoomia küsimused on olulised ka erakonnale Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid. Maksutulu küsimus on tõesti vabaduse küsimus ja vaba Tartu on kohe kindlasti parem. Kuid kas seda mõistab ka riigis ja Tartu linnas liidriohje hoidev erakond?