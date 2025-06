Irja Alakivi: ​​Tartu läheb liiga kergel käel parke täis ehitama

​Holmi kvartal, mida linna ruumiloojate-ametnike mõtte kohaselt kiirkorras täis ehitamiseks ette valmistatakse, rajati 1950. aastatel Narva maantee, Raatuse tänava ja Emajõe vasakkalda vahelises kolmnurgas. Ajaloolisest kõrghaljastusest on säilinud üks läänepärnade rida, lisaks veel üks puu.

​Dendroloogia eksperdi Sulev Järve hinnangul on see vanem alleeosa tervikuna nii kultuuri- kui ka ajalooliselt väärtuslik nagu ka kogu see vabakujuline ja päikeseline park tervikuna.