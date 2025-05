Pardiema ühes kümne pojaga seadis end sisse Vanemuise tiiki, mis on praegu puhastustööde tõttu veest peaaegu täiesti tühi. Et see pole parim kasvukeskkond, toimetasid keskkonnaameti spetsialistid pardipere Emajõe äärde.

Foto: Keskkonnaamet