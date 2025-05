Juhtkiri Seal, kus algab raudtee …

Nüüd on üheksa Neoplan Skylineri bussi vedu alustanud, teevad päevas mõlemas suunas üle 30 sõidu ja kokku lisandus liinile iga päev 500 istekohta. Hugo Osula firma tegutsemise kreedo näib olema, et hea kvaliteet ja teenuse kindlus on ärile hea, sedasi teenib ettevõte raha.



Hoopis teisest vallast sõnumid on raudteelt, kus reisijatevedu käib suuresti maksumaksja raha toel. Reformierakonna ja Eesti 200 vastsest koalitsioonileppest paljastus, et lubatud kiireid elektrironge pole Tallinna ja Tartu vahele loota enne tuleva aasta neljandat kvartalit. Jah, pooleteise aasta pärast on nüüd see tähtaeg, mis varem on olnud tänavu sügisel, tänavu kevadel, kultuuripealinna-aastal.



Tuleb välja, et Elroni soetatud uued Škoda elektrirongid seisavad jõude, sest taristuehitus, mida korraldab Eesti Raudtee, liipab kahte jalga ja see muudkui jätkub. Eesti Raudtee juht viitab ühe põhjusena, et kultuuripealinna kontor ei andnud küllalt täpset teavet, kuidas töid kavandada. Taristuminister on kuri ja rahulolematu. Imelik küll, aga nüüdne taristuminister Kuldar Leis on sama mees, kes mullu tüüris kultuuripealinna kontorit.



Ei ole liialdus öelda, et tartlasi on uute elektrirongide liiniletuleku tähtajaga järjekindlalt lollitatud. Kas lollitatud on tahtlikult või ei saa asja korraldajad ise aru, aga olukord on nadi. Raudtee puhul peaks täpsus ja täpne plaanimine olema a ja o.