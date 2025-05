Hotellid ja toidukohad ootavad pikisilmi Martin Garrixi kontserdi publikut

Laupäevane muusikaüritus toob Tartusse ligi 15 000 külastajat. Nende võõrustamiseks on valmis ka toidu- ja majutuskohad. Kel laupäevaks Tartus öömaja tarvis, siis mõni tuba on siinsetes hotellides veel saadaval, kuid tuleb arvestada, et suure nõudluse tõttu on hind tavapärasest kallim.