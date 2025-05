Lapsed on tänapäeval väga hoitud, keskkond täiskasvanuks sirgumisel turvaline ning armastavad vanemad igal sammul toetamas. Laste heaolu on a ja o.

Kindlasti on erandeid, aga suurem osa emasid-isasid veedab suure osa oma elust uurides, mis on lapsele parim. Kui teooria teada, siis käib selle tõe elluviimine. Nii veedetakse koos aega, käiakse muuseumites, veekeskuses, spaas või mänguväljakutel ronimas. Arendavad tegevused ja mängutubades peetud hirmkallid sünnipäevapeod on tegelikkus.