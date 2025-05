tartu tulemine Kummaline aiamaja Karlova servas tõmbab tähelepanu ja tekitab kuulujutte

Karlova servas Päeva tänava kõrval asub haljasalal üks kummaline kahekorruseline maja aadressiga Päeva 15, mis on seisnud tühi 1980. aastate lõpust ning mille aknad ja uksed on sissetungimiskindlalt kinni löödud. Kui see oli veel kõigile avatud, räägiti sellest kui kunagisest Peipsi jõelaevastiku raadioside majast, mille keldris on inimesi vangistuses hoitud. Seda juttu on levitatud ka tänapäeval.