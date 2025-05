Indrek Niibo: tunnistagem, et ​uus põhikooli lõpetamise süsteem kukkus läbi

Võib vist öelda, et eksperiment, kus lõpueksamid toodi üle kuu aja varasemaks, et gümnaasiumid ei peaks eraldi sisseastumiskatseid korraldama, kukkus haledalt läbi. Varasema mööndustega toimiva süsteemi asemele saime olukorra, kus stressis on nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad, aga loodetud kasu jäi tulemata. Vaatame lähemalt.