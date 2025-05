Tartu külje all Kambja vallas enam kui kuu kestnud joogiveekriis on vaibumas. Kriisi järelmõjud aga kestavad edasi, sest veekriisile lisandus peagi kommunikatsioonikriis ning lõpuks usalduskriis vallavõimu vastu. Miks see nii läks ning kas saame sellest õppida järgmiste kriiside korral?