Botaanikaaia mänguala õpetab marrastuste ja sinikate abil riske tunnetama

«Tartus tehtud uuringud näitavad, et need lapsed, kes puutuvad loodusega rohkem kokku, on tervemad ning neil on mitmekesisem mikrobioom ja vähem allergiaid,» rääkis Tuul Sepp. «Selline looduslik mäng on ka arendav, sest annab lastele oskuse tajuda riske.»