Eve Alte on juhtinud pikalt Rakvere kultuurikeskust ning tema eestvedamisel on Rakvere kultuurielu olnud heades kätes, mistõttu peeti teda sobilikuks valikuks. «Eve Alte puhul jäi silma see, et temas on olemas väga olulised omadused, mida kontserdimaja juht oma töös vajab,» märkis Kertu Orro esmalt.