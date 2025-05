Pane tähele! Mitu päeva kestvad rattavõistlused toovad juba täna liikluspiiranguid

Täpsemalt on rahvusvahelise velotuuri Tour of Estonia 2025 ja 44. Tartu rattaralli võistluste ajal Tartus liikluspiirangud 28. maist 1. juunini.

Mis on kavas?

Esimesena jõuavad Tartusse velotuuri ratturid, kes alustavad mitmesaja kilomeetri pikkust katsumust reede ennelõunal Tallinnast. Esimene etapp on neil pea 200 kilomeetrit pikk ja lõpeb sama päeva õhtupoolikul kella poole nelja paiku Toomemäel, kus finiš on Lossi tänaval.

Laupäev on reedest veelgi mitmekülgsem. Kell 10.30 stardivad naisratturid Turu tänavalt Aura veekeskuse juurest Ladies Tour of Estoniale, mis algab ja lõpeb Tartus. Eeldatav finiš on neil pärastlõunal kella poole kahe paiku.