44-aastane mees andis politseile teada, et suhtles läbi Whatsappi tundmatute inimestega ja nende juhendamisel kandis 65 000 eurot investeerimisplatvormile. Väidetavalt hoitakse hetkel avaldaja raha kinni Inglismaal, kuid ta kahtlustab, et tegemist on pettusega. Kelmusjuhtumi asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.