Elo Kiivet​: Ilmatsalu tulevikuplaanid võtavad kuju

Mis on planeeringu eesmärk? Planeeringuala algab Järve tee äärest ja laiub mõlemal pool Ilmatsalu jõe kallast kuni riigimetsadeni. Kavas on laiendada Ilmatsalu alevikku sobivate väikeelamutega ja rajada endiste kalakasvatustiikide alale golfiküla. Üldplaneeringuga kasvab alevik sellisel moel, et uute elanike lisandumine loob paremad eeldused uute teenuste ligimeelitamiseks, mis parendab piirkonna elukvaliteeti. Lisaks sellele avardab uus veekogu puhkevõimalusi ja golfiväljak toob Tartusse juurde külastajaid.



Mida planeeritakse? Planeeringualale rajatakse üks suurem ja teine väiksem tehisjärv. Veekogude ümber kavandatakse kaks erineva iseloomuga elamuala. Suurema tehisjärve ümber ja katsetiikide kinnistule on lubatud ehitada nii üksik- kui ka paariselamuid. Väiksemat tehisjärve ja Tellise teed ümbritsevale alale on lubatud ehitada nii rida-, üksik- kui ka paariselamuid, nende kõrvale ka kuni kuue korteriga maju. Tellise tee 2 krundile on vajadusel võimalik ehitada lasteaed.



Mis saab järvedest? Tehisjärvedesse juhitakse vesi Ilmatsalu paisjärvest, kuid veesüsteem on kavandatud selliselt, et säilitatakse Ilmatsalu paisjärve tase ka põuasel ajal. Et tagada tehisjärve ümber suurem avalik kasutus, ei ole lähemale kui 20 meetrit veepiirist lubatud piirdeid rajada. Suurema tehisjärve edelaossa on kavandatud avalik supelrand ja elamugruppide vahele avalikult kasutatavad rohealad, mis võimaldavad vaba juurdepääsu järvele.