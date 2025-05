Kas ammune idee teostub riigi toel ja spordihall võibki kerkida ülikoolilinna?

Kui Reformierakonna ja Eesti 200 valitsusleppes on punktis 213 kirjas, et tegu on suurürituste hoonega, oleks selle üks põhifunktsioon ikkagi pallimängude võistluste korraldamine. Tähtaeg, millal peab selle rajamise kondikava valmima, on 2026. aasta sügis.