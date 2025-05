Eerikale kerkiv arendus toob linna piiri taha mitusada uut elanikku

See tähendab, et lähiaastatel kolib Tartu naabrusse Kambja valda 108 peret ehk ligi 300 inimest. Kuigi enamik arendusi kerkib praegu teisele poole linna Raadile, pole huvi üle kurta ka Lõunakeskuse lähistel Eerikal, tõdes sealse arendaja, osaühingu Eerika Kodud juhatuse liige Eero Timmermann.

Peagi valmivates ridaelamutes on kummaski kaheksa boksi. Uue omaniku on leidnud kõik peale ühe, seegi on broneeritud. See andis julguse edasi minna ka järgmise nelja elamu ehitusega, märkis Eero Timmermann. Valmima peaksid need järgmisel suvel.