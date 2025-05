Ilmatsalu jões voolab vesi napilt kaks kuud aastas, aprillist mai lõpuni, ja suvel suure põuaga on Ilmatsalu paisjärve sügavus napilt meeter, selgitas järve lähistel elav Aare Laanemäe. Ta ei mõista, kust saavad golfikülla rajatavad suured järved oma vee ning kuidas on golfiküla järvi võimalik rajada nii, et see ei kuivataks ära seal lähedal asuvaid veekogusid.