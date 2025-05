Silver Kuusik: maksutulu küsimus on vabaduse küsimus

Füüsilise isiku tulumaks moodustab suuremate omavalitsuste maksutuludest ligikaudu 60 protsenti. Maksu laekumise määr ei ole aga omavalitsuste kontrolli all ega anna mingisugust kindlust tuleviku suhtes. Samas kasvab järjest kohalike omavalitsuste ülesannete hulk: sotsiaalhoolekanne, haridus, ettevõtluskeskkonna kujundamine. Viimase puhul mõjub iroonilisena, et just maksupoliitika kui üks tõhusamaid majandusarengu hoobasid on kohalikele omavalitsustele praktiliselt kättesaamatu.