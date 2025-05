Haljasalade niitmine on ilma vingerpusside tõttu takerdunud

Haljastuse peaspetsialist Inga Kiudorf sõnas, et praegu lõpetavad töölised esimest niiduringi. «Vahepeal olid niitmiseks ebasoodsad ilmad ja kohati võib tunduda, et muru on liiga kõrge. Olen nõus, et ongi,» tõdes ta. Ennekõike on tagasilöögi saanud trimmerdamine, mistõttu on mõnes kohas, eriti Annelinnas, objektide ümbruses kõrgemaid rohuliblesid.