Mul pole midagi pakutavate tasuta radioloogiliste uuringute vastu, toimugu need millises hoones iganes. Küll aga võiks Tartu linnas asuva hoonestu aadressides mingit selgust luua.

Nii on selge, et näiteks aadress Tartu linn, Ilmatsalu alevik, Aasa tee 1 asub ju tegelikult linnast väljas, Ilmatsalus. Kui aga uuringute kutses on kirjas Tartu maakond, Kambja vald, Räni küla, Ränirahnu tee 21, tuleb esimesena pähe mõte hakata otsima kusagilt Võru maanteed pidi 16 kilomeetrit välja Kambja aleviku ümbert.