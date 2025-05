Arvustus Kolmekordselt läbi kootud Tapty mustrid keskpargis

Lavastuse kunstnik Kristiina Põllu on kõik need paberid üles korjanud, kokku kägardanud ja näitlejatele kilekottidesse toppinud. Kilekotid on läbipaistvad, see tekitab ajus lühise – tol ajal polnud meil läbipaistvaid kilekotte, ainult valged olid, pilt peale trükitud. Seesuguse lihtsa nipiga on vaataja hoobilt ümber häälestatud – ilmselgelt ei tule siin esitamisele mingi nostalgiline heietus.