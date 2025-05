Aktiivsed tudengid said tunnustatud, aasta parimaks kerkis maaülikooli õppur

Anette Aavekukk jäi žüriile silma oma aktiivsuse poolest. Näiteks on ta on viimase nelja aasta jooksul olnud tubli eestvedaja mitmes üliõpilasorganisatsioonis ja on jätkuvalt eeskujuks nii kaasüliõpilastele kui ka koostööpartneritele. Teised tudengid on hinnanud ka Aavekuke oskuslikku juhtimisstiili, meeskonnatöö oskust ja empaatilisust. «Teda iseloomustavad probleemilahendusoskus, motiveeriv suhtumine ja teiste toetamine,» seisis kirjelduses.