Tuuli Roosma avab Voronja galeriis esimese isikunäituse «Menupaus»

«Menupaus» on teadlik loominguline paus telemaailmast, mille jooksul sai Tuuli Roosma lõpuks keskenduda kaua oodanud soovile pöörduda tagasi kunsti juurde ning väljendada end läbi pintsli ja värvi. Kuigi ta alustas maalikunstiõpinguid juba nooruses, jäi see teekond toona pooleli - talle tundus, et tal pole kunstnikuna midagi olulist öelda. Nüüd aastakümneid hiljem on ta avastanud, kui palju on tal just kunsti kaudu iseendale ja maailmale edasi anda.