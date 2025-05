Kolmas Eesti naine vallutas maailma kõrgeima tipu

19. mail jõudis Tartust pärit Triin Seli (34) maailma kõrgeima mäe, Mount Everesti tippu. Seli on kolmas Eesti naine, kes on selle tipu vallutanud. Ühtekokku on sinna jõudnud üheksa eestlast, nende seas ka Triin Seli isa Andras Kaasik, kes tõusis Everesti tippu juba 2011. aastal.