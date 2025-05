PILDID Pakri pruut, Muhu toolid ja teisi noppeid ERMi uuelt saarerahva näituselt

Rannarootslaste traditsioonilist materiaalset ja vaimset kultuuri ning eestirootsi kultuuri käekäiku tutvustav näitus on ERMi ajutiste näituste saalis avatud tänasest juuni lõpuni.​​ See on seni tehtuist suurim ja terviklikem käsitlus Eesti rannarootslaste kultuuripärandist ja kogukonna teekonnast läbi 20. sajandi kuni tänapäevani.