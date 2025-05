Elektrirongid ei hakka Tallinna ja Tartu vahel sõitma enne järgmise aasta lõppu

AS Eesti Raudtee pidi esialgse kava järgi raudtee elektrifitseerimise lõpetama eelmise aasta lõpuks, nii oleksid uued elektrirongid Tallinna ja Tartu vahet sõitnud juba kultuuripealinna aastal. Sellega olid arvestanud kõik asjaosalised. Ronge siiski ei tulnud.

Järgmine plaan oli 2025. aasta algus, seejärel kevad. Mida aga endiselt pole, on uued kiired elektrirongid. Nüüd on valitsuse värskes koalitsioonileppes raudtee elektrifitseerimise lõpetamine ning uued elektrirongid lubatud 2026. aasta neljandaks kvartaliks ehk tuleva aasta lõpuks. See tähendab veel poolteist aastat ootamist.