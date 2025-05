Lambad sätivad end taas suveks ülikoolilinna

Lambad saabuvad Viljandi maantee ning Tartu ülikooli Physicumi ja Chemicumi vahel asuvale Maarjavälja rohealale 26. mai hommikul kell 10. Samad lambad on külastanud kahel aastal Supilinna päevasid ning möödunud aastal hooldasid nad lühiajaliselt kliinikumi roheala. See kogemus näitas, et lammastele inimesed ja linnakeskkond sobivad ning sel aastal saavad nad võimaluse pikemalt linnakarjamaal olla.