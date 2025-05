PILDID Tudengilinnast pealinna sõitma hakkavad kahekorruselised bussid tõid kokku hulga huvilisi

Lux Express tegi kuue miljoni euro suuruse investeeringu ja lasi Saksamaa tarbesõidukite tootjal MAN spetsiaalselt Eesti reisijatele valmistada üheksa Neoplan Skyliner diiselbussi. Nimi Skylainer tuleneb sellest, et teisel korrusel on sõitjatel võimalus taevast vaadata, sest bussi katus on suuremas osas klaasist.