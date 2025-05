GALERII Tegelane Ahhaas: tal ei ole hinge, ta ei oska armastada, aga suudab luuletada ja luua šedöövreid

Teaduskeskuse Ahhaa juhatuse liige Pilvi Kolk hindab näituse puhul aga muudki. Et see on nende esimene koostöönäitus ehk siis ekspositsioon, mida nad ei ole ise loonud ega ehitanud. Aga nad ei ole seda ka mujalt maailmast lihtsalt rentinud, vaid see on nelja partneri koostöös sündinud näitus, mille idee on juba kolm ja pool aastat vana ning pärit Saksamaalt Bremenist.