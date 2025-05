Tähtvere kunstistuudio esimene suur näitus täidab kliinikumi kaht kunstigaleriid

Tartu ülikooli kliinikumi kahes galeriis on praegu avatud Tähtvere kunstistuudio lasteringide ja noortekursuste esimene ülevaatenäitus, kus näeb sel õppeaastal valminud töid. See on tunnustus kõikidele väikestele ja suurematele kunstnikele, nende pingutusele, pühendumusele ja julgusele väljendada oma ideid kunsti kaudu.